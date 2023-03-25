«الأرصاد»: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع سقوط الأمطار

أكّدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد بدأت تشهد منذ الأمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا لتنبيهات وتحذيرات الهيئة، إذ تدهورت الحالة الجوية في عدد كبير من محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن الامطار ستستمر اليوم وتكون متوسطة أو غزيرة أو رعدية على المحافظات الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن الفناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

غانم: سقطت الأمطار بشكل متفاوت الشدة

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد ولمياء حمدين: «سقطت الأمطار بشكل متفاوت الشدة ما بين المتوسط والغزير والذي كان رعديا بشكل كبير في أغلب المحافظات مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ومدن القناة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «وصلت الأمطار إلى شمال الصعيد واستمرت على مدار الليل في أغلب المحافظات، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الحالة الجوية اليوم بشكل متقطع وليس متصلا، بسبب تأثرنا بمنخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات على سطح الأرض، بالإضافة إلى منخفض سطحي موجود على سطح الأرض يعمل على حدوث التقلبات الجوية».