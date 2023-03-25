فوازير رمضان 2023.. سمير غانم حاضر بـ «الشخصيات» على «نايل سينما»

يبحث الجمهور عن فوازير رمضان 2023، بعد عودة الفنان سمير غانم عبر قناة «نايل سينما» التي تعيد عرض فوازير «الشخصيات» التي قدمها الفنان الراحل للمرة الأولى عام 1982، وتعرض أيضا فوازير «الخاطبة» التي قدمتها في عام 1981.

ورغم عدم تقديم فوازير رمضان 2023 لكن الجمهور تفاعل مع أداء سمير غانم في فوازير «الشخصيات»، إذ يستعرض من خلالها أبرز الشخصيات التاريخية الشهيرة، وعلى الجمهور أن يخمن هوية الشخصية، ويقدم على مدار 30 حلقة 30 شخصية منها: جحا، روميو، الخديوي إسماعيل، طرازان، مجنون ليلى وهتلر، الإسكندر، نجيب الريحاني إضافة إلى علي بابا.

فوازير رمضان سمير غانم «الشخصيات»

وتظهر في كل حلقة من فوازير رمضان «الشخصيات» للفنان الراحل سمير غانم نجمة مختلفة، من بينهم ليلى علوي، سحر رامي، دلال عبد العزيز، إيمان الطوخي، وهالة صدقي، ومن إخراج فهمي عبد الحميد.