يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ علي معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023 في رابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023

وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023، في الساعة 4:25 صباحًا ومعه بداية صوم رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023، في الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023، في الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023، في الساعة 7:30 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة و14 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.