تفاصيل دور منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.. يبدأ عرضه 16 رمضان

بعد أيام من بداية موسم الدراما الرمضانية 2023، ينتظر الجمهور ظهور الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية للمخرج محمد شاكر خضير، الذي يعرض حصريا على شبكة قنوات «DMC»، ويشارك في بطولة المسلسل المكون من 15 حلقة عدد من أبرز نجوم الدراما المصرية من بينهم دياب، أحمد خالد صالح ونهى عابدين، تأليف شيرين وخالد دياب.

وتؤدي منى زكي في مسلسل تحت الوصاية دور أم تترك مدينتها وتسافر إلى مدينة أخرى برفقة أبنائها بعد وفاة زوجها من أجل إعالتهم، وتجد نفسها متضطرة للعمل في صيد السمك حتى تسطيع الإنفاق عليهم.

مواعيد عرض مسلسل منى زكي تحت الوصاية

وكشفت شبكة قنوات «DMC» عن مواعيد عرض مسلسل منى زكي تحت الوصاية على «DMC» و«DMC دراما» ابتداء من 16 رمضان بعد انتهاء عرض مسلسل «الصفارة» بطولة الفنان أحمد أمين.

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل منى زكي تحت الوصاية في تمام الساعة الـ 7:45 مساء، وتعاد للمرة الأولى في الـ 12:45 بعد منتصف الليل، ثم الإعادة الثانية تكون في الـ 2:15 من ظهر اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» في 10:45 مساء، ويعاد للمرة الأولى في الـ 5:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في الـ 4:30 عصرا.