مخرج «تحت الوصاية»: منى زكي بذلت مجهودا مرعبا.. وصورت مشاهد صعبة في البحر

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وهو المكون من 15 حلقة ويعرض حصريا على شبكة قنوات «dmc»، خلال موسم الدراما الرمضانية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم دياب، أحمد خالد صالح ورشدي الشامي.

تحدث المخرج محمد شاكر خضير عن مسلسل تحت الوصاية، قائلا إنه عمل مختلف بالنسبة له وبالنسبة لبطلته منى زكي، «العالم الذي تدور فيه القصة لم نكن نعرف عنه الكثير قبل البدأ في العمل على المسلسل، واكتشفنا أن ما وصلنا عن طريق السينما والدراما هو قليل جدا، فهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في عوالم جديدة لم نراها من قبل، به لمحات من الكوميديا والتشويق أيضا، موضوعه مناسب لتقديمه في 15 حلقة».

محمد شاكر خضير: «تحت الوصاية» يتحدث عن الأمومة.. ومعجب بموهبة منى زكي

وتابع خضير، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، «من وجهة نظري يتحدث عن الأمومة، فالأم عندما يتعرض يهدد شيء آمان أطفالها تتحول إلى بطل خارق وتقوم بأفعال هي نفسها لم تكن تتخيل أنها قادرة على فعلها، وهذا هو المحور الأساسي الذي تنطلق منه أحداث المسلسل».

وعن أداء الفنانة منى زكي، قال: «بذلت مجهود مرعب، صورت مشاهد صعبة في عرض البحر، وعلى المستوى الشخصي والعملي أنا معجب بموهبتها وشطارتها، وأتمنى أن يرى الجمهور ذلك عند عرض المسلسل».

وكشف مخرج تحت الوصاية أن التصوير مازال مستمرا، كما تم التصوير في عدد من المحافظات والمدن الساحلية في مصر من بينها دمياط ومدينة عزبة البرج، الأسكندرية، إضافة إلى مدينة القصير.