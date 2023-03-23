تخوض النجمة منى زكي السباق الرمضاني 2023 بمسلسل تحت الوصاية، الذي جذب عددا كبيرا من الجمهور منذ عرض البرومو الأول، لذا نقدم مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي الحلقة 1 والقنوات الناقلة لكل المتشوقين للمسلسل، الذي يتناول قضايا اجتماعية تهم أغلب الأسر المصرية والعربية، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

مسلسل تحت الوصایة بطولة مني زكي

مسلسل تحت الوصاية من أهم مسلسلات رمضان 2023 من بطولة منى زكي ودياب ونسرين أمين، وكوكبة من النجوم، التي تمتاز بأدائها الإبداعي، وهو من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل تحت الوصایة

يعرض مسلسل تحت الوصاية ضمن مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC، وDMC دراما، ومنصة WATCH IT الإلكترونية ويمكن ضبط تردد القناة الناقلة لمسلسل منى زكي dmc من خلال اختيار قائمة الترددات، بعدها اختار إضافة تردد، عدل التردد لـ12092، تأكد أن معدل الترميز: 27500، استقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعید عرض مسلسل تحت الوصایة

يعرض مسلسل منى زكي تحت الوصاية على قناة dmc في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء، على أن يكون ذلك بدءًا من 16 رمضان.

أحداث وقصة مسلسل تحت الوصایة بطولة مني زكي

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي حول فكرة الأم، وكيف يمكنها أن تتحول إلى بطلة خارقة للحفاظ على حياة أولادها، وتتفاجأ بقدرتها على فعل أشياء لم تكن في مخيلتها من أجل حمايتهم، حسب ما كشفه كشف المخرج محمد شاكر خضير، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي.