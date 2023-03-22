يترقب الجمهور القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، والذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة، من خلال سيدة يتوفى زوجها، وتجد نفسها وحيدة مسئولة عن اثنين من الأطفال أحدهما طفلة رضيعة، تتعرض لمواقف صعبة، تضطرها للمغادرة معهما، ولكن تقع لها مفاجآت غير سعيدة تقلب حياتها.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

ومن القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، قناة DMC ، وDMC دراما، ومنصة WATCH IT الإلكترونية، وتدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة، تتعرض خلالها منى زكي، وهى أم لطفلين، لأزمات صعبة لا تقدر على مواجهتها، وتسعى لإيجاد الحلول بما يحافظ على أبناءها وذلك بعد وفاة زوجها.

صناع مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية، والذي يعرض على شاشة قنوات DMC، ضمن القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، هو من بطولة منى زكي، دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين، علي الطيب، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

منى زكي تعاني من الأزمات

وتجسد منى زكي، شخصية حنان، وهى أرملة تعول طفلين بعد وفاة زوجها، وتضطر لامتهان مهنة الصيد للإنفاق على أسرتها، ولكن تصطدم بعقبات كثيرة تقلب حياتها رأسًا على عقب.