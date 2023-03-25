وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يزور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، في إطار بروتوكول التعاون بين التنسيقية والجهاز.

وكان في استقبال وفد التنسيقية المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولفيف من العاملين.

واستهل رئيس الجهاز اللقاء، بالترحيب بالوفد، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتميز أعضائها، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع التنسيقية من خلال عدد من المبادرات الهامة في المستقبل.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وشهد اللقاء عرض مهام الجهاز وكيفية التعامل مع مشاكل المواطنين وأطر حلها، وقام وفد التنسيقية بزيارة ميدانية في مبنى الجهاز وكذلك قياس جودة خدمات المحمول.

وزارة الاتصالات

شارك في الزيارة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب علاء مصطفى، والنائب أحمد رمزي، والنائب محمد تيسير مطر، والنائبة مرثا محروس،والنائب أحمد فوزي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤمن سيد، وأمير هاني، ورامي عمرو، وأحمد محمود، وسعيد شحاته، ومحفوظ حامد، وكامل كامل، أعضاء التنسيقية.