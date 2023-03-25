حالة الطقس غدا رابع أيام شهر رمضان.. انخفاض يصل لـ7 درجات مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، رابع أيام شهر رمضان، حيث يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ7 درجات مئوية.

وتسود حالة الطقس غدا الأحد رابع أيام رمضان أجواء مائلة للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردة ليلا على كافة الانحاء.

حالة الطقس غدا الأحد

وذكرت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع نزول شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة لاحتمالية وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن ذروة حالة عدم الاستقرار كانت الليلة الماضية، مع استمرار انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كل الأنحاء ونشاط للرياح وتكونات للسحب تزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، هناك نشاط للرياح على معظم الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة علي جنوب محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتستمر فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد خاصة شرق البلاد، وتتمثل في مدن القناة والشرقية وسيناء ويصاحب الرعد سقوط الأمطار في أي مكان وفي أي وقت.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 والصغرى 13، وفي الوجه البحري تسجل العظمى 22 والصغرى 13، وفي السواحل الشمالية تسجل العظمى 20 والصغرى 14، وجنوب سيناء تسجل العظمى 25 والصغرى 15، وفي شمال الصعيد تسجل العظمى 23 والصغرى 11، وفي جنوب الصعيد تسجل العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.