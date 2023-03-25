أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها خلال بداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، بقيمة 20 جنيها مقارنة بأسعار أمس، في الصاغة، وفق ما أعلنته بورصات تداول أسعار الذهب ومؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال تداول الذهب، إذ سجل عيار 21، نحو 2030 جنيهًا للجرام، بدلا من 2050 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن 2320 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2030 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1740 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 16 ألفًا و240 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من 2000 دولار للأوقية في أواخر مارس الجاري، وهو أعلى مستوى في عام واحد وكان في طريقه لتحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومًا برحلة جديدة إلى الأمان بسبب المخاوف بشأن الأزمة المصرفية.