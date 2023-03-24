الذهب عند أعلى مستوى في عام.. الأوقية تقترب من حاجز 2000 دولار

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من 2000 دولار للأوقية في أواخر مارس الجاري، وهو أعلى مستوى في عام واحد وكان في طريقه لتحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومًا برحلة جديدة إلى الأمان بسبب المخاوف بشأن الأزمة المصرفية.

وبحسب موقع تريندينج إيكونومي، قال دويتشه بنك إنه سيسترد 1.5 مليار دولار في مجموعة من الأوراق النقدية من المستوى 2 المستحقة في عام 2028 ومع ارتفاع مقايضات التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى منذ طرحها في عام 2019، وفي الوقت نفسه، أفادت بلومبرج أن بنك يو بي إس وكريدي سويس تحت التدقيق في تحقيق وزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان المتخصصون الماليون قد ساعدوا القلة الروسية في التهرب من العقوبات.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال بمقدار 25 نقطة أساس

وقالت وزيرة الخزانة يلين يوم الخميس إن السلطات مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات لحماية الودائع إذا لزم الأمر، هذا الأسبوع ، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه اتخذ نبرة حذرة في تقرير سياسته وملخص التوقعات الاقتصادية.

صناديق الاستثمار أضافت أكثر من 300 ألف أونصة

وبحسب تقرير جولد بيليون، إن التوقف المؤقت في دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي يبشر بالخير للذهب، الذي تعرض لضغوط من قوة الدولار وارتفاع العائدات خلال عام 2022 وأظهرت البيانات الأخيرة أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب قد أضافت أكثر من 300 ألف أونصة من الذهب خلال جلسة التداول الأخيرة، وهو ما يعد أكبر مكسب يومي منذ شهر يونيو الماضي.