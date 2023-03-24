هبوط أسعار الذهب عالميا.. وعيار 21 يسجل 2050 جنيها في مصر

سجل الذهب فى تعاملات الصباح الفورية تراجعا بنسبة 0.35% عند 1987.5 دولار للأوقية، بعد أن تخطى أمس مستويات الـ2000 دولار للأوقية، بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن استعداد الإدارة الأمريكية اتخاذ مزيد من الإجراءات لتأمين ودائع البنوك الأمريكية وسط اضطرابات تعصف بالنظام المصرفي في الولايات المتحدة.

مواجهة التضخم الأمريكي

وبرر بلال شعيب الخبير الاقتصادي، تراجع الذهب في تعاملات الصباح اليوم، إلى قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أمس لمواجهة التضخم الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت صعود الذهب لما هو أعلى من الـ2000 دولار للأوقية، بسبب أزمة البنوك التي أعلنت إفلاسها وكان هناك بعض المخاوف من تثبيت أسعار الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي.

التراجع بسبب ثبات الدولار

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب شهدت هذا التراجع بسبب ثبات الدولار، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون توقفا محتملا في مسار رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة

أسعار الذهب في مصر اليوم

وعن أسعار الذهب في السوق المصري قالت شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب عيار 24 سجل اليوم 24 مارس 2023 سعر 2343 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 24 مارس 2023 سعر 2050 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 24 مارس 2023 سعر 1757 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 اليوم 24 مارس 2023 1367 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب اليوم 24 مارس 2023 سعر 16400 جنيه.