سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات، لسعر كيلو الفراخ البيضاء للبيع بالنسبة للمستهلك ما بين 66 حتى 67 جنيهاً لكل كيلو مباع، كما بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 61 و62 جنيهاً، وذلك وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت في الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في محافظات مصر.

تقدم «الوطن» خدمة أسعار الدواجن للمواطنين في المحافظات، حيث سجلت حركة بيع الفراخ البلدي والطيور حركة بيع على نطاق واسع اليوم.

أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات

أكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن» أن أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات، شهدت تراجعا جيدا في أسعار الفراخ البيضاء، والبلدي، بواقع 6 جنيهات لكل كيلو.

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء بـ62 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء يبدأ من 66 حتى 67 جنيهًا، وسط تراجع 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر كيلو الرومي بـ92 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 84 جنيهًا.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 75 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه الرومي 185 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي 73 جنيهًا، وسط تراجع بلغ ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر كيلو الفراخ الساسو 72 جنيهًا، وسط تراجع بواقع جنيهين لكل كيلو.

سعر كيلو الأرانب 63 جنيهًا.

سعر الحمام 75 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر البط المسكوفي 97 جنيهًا.

سعر كيلو البط المولار 82 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه للفراخ 145 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الفيومي 74 جنيهًا وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر الأجنحة للفراخ 51 جنيهًا.

سعر كيلو البط السوداني 135 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 10 جنيهات لكل كيلو.

سعر كيلو الوراك 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات

وأضاف "يحيى" أن أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات، قد سجلت وفرة في المعروض منها خاصة من أنواع الفراخ الساسو والفيومي والبلدي والفراخ البيضاء والحمام.

يذكر أن الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، معنية بمتابعة حركة الأسعار للدواجن، والكتاكيت، والأعلاف للدواجن، وزيادة نسب التفريخ للثروة الداجنة بالطرق العلمية الحديثة.