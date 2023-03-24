تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة في شهر رمضان استقرارا وشهدت عمليات البيع والشراء إقبالا متوسطا اليوم وسط انخفاض سعر كيلو الدواجن وفق أسعار البورصة 5 جنيهات دفعة واحدة من خلال تعاملات المواطنين مع المحلات والتجار والمزارع وفق الأسعار المعلنه من بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن علي مستوي الجمهورية

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة والكتاكتيت وطبق البيض والبط بأنواعه وفق الأسعار المعلنه من بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيها بدلا من 70 جنيها

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وبلغ سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء ما بين 65 جنيها و66 جنيها بانخفاض 5 جنيهات عن تعاملات أمس.

لحم الفراخ الساسو الكيلو ما بين 100 جنيها و105 جنيهات بانخفاض 5 جنيهات عن تعاملات أمس

لحم الفراخ البلدي الكيلو ما بين 99 جنيها و100 جنيها

لحم امهات أبيض ما بين 64 جنيها و65 جنيها

فيما بلغ سعر الكتاكيت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة خلال شهر رمضان واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 13 جنيها

كتكوت ساسو عمر يوم 10 جنيهات

كتكوت بلدي حر عمر يوم 7.5 جنيه.

كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار البط بانواعه اليوم

وبلغ سعر البط بانواعه ضمن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم كالتالي:

بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو

بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو

بط مولارد 77 جنيها للكيلو

أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم

وكشفت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة وأتحاد منتجي الدواجن ان سعر كتكوت الرومي كالتالي :

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت سمان أيض هجين عمر يوم 4 جنيهات

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض بانواعه أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 100 جنيه.

بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 92 جنيها.

بيض بلدي كرتونة 30 بيضة 108 جنيهات.