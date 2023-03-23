استقرار أسعار البيض اليوم.. و«شعبة الدواجن»: «الأبيض» بـ105 جنيهات

تشهد أسعار البيض اليوم في أول يوم في شهر رمضان، استقرارا في السوق المصرية، حسب ما ذكر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وقال رئيس شعبة الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة، بالنسبة للبيض الأبيض سعره 95 جنيهًا، ووصل سعر البيض الأحمر إلى 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وأضاف السيد أنّ سعر كرتونة البيض للمستهلك، يكون البيض الأبيض بـ105 جنيهات، وسعر البيض الأحمر 110 جنيهات.

استقرار أسعار البيض

وتابع رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنّ السبب وراء استقرار أسعار البيض الفترة الحالية، يعود إلى وفرة المعروض في السوق المصرية، وتوقع الاستمرار في ذلك الفترة المقبلة حتى بعد شهر رمضان.

أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم في السوق المصرية بنحو 4 جنيهات ليصل السعر من 67 إلى 70 جنيهًا في أرض المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 72 و75 جنيهًا.