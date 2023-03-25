أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض في بورصة الدواجن بالقليوبية اليوم

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن بالقليوبية اليوم، استقرارا في عدة أصناف، كما شهدت عمليات البيع والشراء إقبالا متوسطا خلال تعاملات المواطنين في ثالث أيام رمضان، وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن على مستوى الجمهورية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت

- سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 66 و69 جنيها بانخفاض 5 جنيهات عن أمس.

- سعر الفراخ الساسو بين 98 و100 جنيه بانخفاض جنيهين عن أمس.

- سعر الفراخ البلدي الكيلو بين 99 و100 جنيه.

- سعر أمهات أبيض بين 64 و65 جنيها.

فيما بلغ سعر الكتاكيت اليوم ما يلي:

كتكوت أبيض عمر يوم 13 جنيها

كتكوت ساسو عمر يوم 10 جنيهات

كتكوت بلدي حر عمر يوم 7.5 جنيه

كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.25 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار البط بأنواعه اليوم

وسجلت أسعار البط بأنواعه ما يلي:

بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو

بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو

بط مولارد 77 جنيها للكيلو

أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم

كما بلغ سعر كتكوت الرومي التالي:

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت سمان أيض هجين عمر يوم 4 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض ما يلي:

بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 100 جنيه

بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 92 جنيها

بيض بلدي كرتونة 30 بيضة 108 جنيهات.