«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا.. العظمى على القاهرة الكبرى 22 مئوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بشأن درجات الحرارة غدا الأحد على كل مدن ومحافظات الجمهورية والتي من المتوقع أن تنخفض بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 30 مارس الجاري، لافتة إلى أن ذروة حالة عدم الاستقرار كانت الليلة الماضية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة غدا، على هذا النحو:

درجات الحرارة غدا

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا الأحد العظمى على القاهرة الكبرى 22 والصغرى 13، الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13، السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14، جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15، شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11، وجنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس الأحد

ويسود الأحد طقس بارد على كل الأنحاء ليلا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد غدا الأحد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع تكون شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مع احتمالية وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.