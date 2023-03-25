محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير قاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بالمبنى الرئيسي، والذي يشمل تغيير كامل للبنية الأساسية في القاعة حتى تليق بإقامة المؤتمرات واللقاءات، وذلك في إطار رؤية المحافظة نحو رفع مستوى الخدمات وتطويرها، وذلك خلال تفقده أعمال التطوير بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني، والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والمشرف على أعمال تطوير القاعة، ومحمد عبد الحفيظ مدير الشئون الإدارية بالديوان العام ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع والمكتب الاستشاري.

أعمال التطوير

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير التي تتم بالقاعة وتشمل تغيير الأرضيات والمقاعد وتركيب الأسقف المعلقة والحوائط وإضافة جزء منها لغرفة التحكم الرئيسية وشاشات عرض ووحدات كاميرات وصوت وتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة وتستوعب القاعة الجديدة قرابة 300 فرد.

الانتهاء من أعمال تطوير القاعة

ووجه المحافظ بضروة الانتهاء من اعمال تطوير القاعة وتجهيزها وفقا للمواصفات المحددة والذي يأتي ضمن خطة تطوير الديوان العام للمحافظة ككل، موجهًا بضرورة تسليمه في الوقت المحدد ومراعاة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية في جميع المراحل التنفيذية، مؤكدًا على أهمية عمليات التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات لتستوعب كافة فعاليات واجتماعات المحافظة وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ومنظومة صوت ووسائل اتصال لسهولة العمل.

المتابعة المستمرة

وأشار إلى المتابعة المستمرة لجميع مراحل أعمال التطوير بجميع أنحاء المحافظة وإنهاء كافة المشروعات طبقا لبرامجها الزمنية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لرؤية مصر 2030 واسترايجية التنمية المستدامة.