أسعار البيض اليوم 25-3-2023 في الأسواق والمحلات بالمحافظات

تواصل أسعار البيض اليوم 25-3-2023 في الأسواق والمحلات انخفاضها، حيث سجل سعر كرتونة البيض اليوم تراجعا بقيمة 5 جنيهات، بالإضافة لوجود انخفاض في أسعار الدواجن بالأسواق.

أسعار البيض اليوم في الأسواق والمحلات

وسجلت أسعار البيض اليوم 25-3-2023 في الأسواق والمحلات انخفاضا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 90 جنيها، بينما يبلغ سعرها في الأسواق من 95 إلى 100 جنيه، بعدما وصل سعره إلى 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم 25-3-2023

وتعليقا على أسعار البيض اليوم 25-3-2023 في الأسواق والمحلات، قال الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، أن كرتونة البيض شهدت انخفاضا في الأسعار، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 94 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 104 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت للمستهلك

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار البيض اليوم 25-3-2023 في الأسواق والمحلات، شهدت انخفاضا بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل سعر كرتونة البيض في المزرعة 90 جنيها بحد أدنى، وتزيد للمتسهلك بواقع من 5 إلى 10 جنيهات في طبق البيض الواحد.

وكانت الغرفة التجارية أعلنت انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان المبارك 2023 مع زيادة المعروض من التجار، كما توقعت الغرفة استمرار الانخفاض في الأسعار حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.