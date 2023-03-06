سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة والمحال التجارية اليوم

نشرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، في الأسواق المختلفة، حيث يسعى الكثيرون إلى شرائه بأسعار مخفضة.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة وأمان.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض، التي تحتوي على 30 بيضة داخل المزرعة اليوم نحو 113 جنيها.

- وبالنسبة لمنافذ وزارة الزراعة، وصل سعر كرتونة أو طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة إلى نحو 117 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في منافذ أمان نحو 105 جنيهات.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 100 و105 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في المحال التجارية

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحال اليوم بين 125 و130 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 130 و135 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحال اليوم بين 118 و120 جنيها.