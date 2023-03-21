أسعار البيض في المزرعة اليوم الثلاثاء.. كرتونة «الأبيض» بـ95 جنيها

سجلت أسعار البيض في المزرعة، اليوم الثلاثاء، تراجعا ملحوظا، وفقاً لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل مزارع البيض الداجن، وذلك بواقع ثلاثة جنيهات لكل كرتونة.

أسعار البيض في المزرعة اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار البيض في المزرعة اليوم تراجعت مع تعاملات منتصف الأسبوع، وستتراجع خلال الأيام المقبلة.

وسجلت أسعار البيض في المزرعة اليوم التالي:

- أسعار البيض في المزرعة اليوم للبيض الأبيض، بـ95 جنيهاً.

- أسعار البيض في المزرعة اليوم للبيض الأحمر، بـ97 جنيهاً.

- أسعار البيض في المزرعة اليوم للبيض البلدي 107 جنيهات.

مصلحة المستهلكين

وأشار «زكريا» إلى أن أسعار البيض في المزرعة اليوم، تتراجع بشكل جيد بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، مشيرا أن سعر كرتونة البيض الأحمر بالأسواق، قد سجلت 105جنيهات، والأبيض 99 جنيهاً، والبلدي 115 جنيهاً.