استقرار أسعار البيض في المزرعة اليوم.. و«الأبيض» يبدأ بـ94 جنيها

واصلت أسعار البيض في المزرعة استقرارها اليوم، تزامنا مع تراجع أسعار الفراخ والدواجن والكتاكيت في المزارع على مستوى الجمهورية، وفقا لما كشفت عنه شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار البيض بالمزرعة اليوم

واختلفت أسعار البيض في المزرعة اليوم، وفقا لنوع البيض، حيث بلغ سعر طبق البيض الأحمر 101 جنيه، وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 94 جنيها، وطبق البيض البلدي نحو 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في المحلات التجارية

- كرتونة البيض الأحمر بالمحال بين 125 و130 جنيها.

- كرتونة البيض الأبيض بين 118 و120 جنيها.

- كرتونة البيض البلدي بين 130 و135 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

حافظت أسعار الفراخ اليوم على استقرارها في المزارع، حيث بلع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 74 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البلدي 120 جنيها، وسعر كيلو الفراخ الساسو 108 جنيهات، وسعر الفراخ الأمهات البيضاء 66 جنيها، وسعر فراخ أمهات الساسو 70 جنيها.

أسعار البط اليوم

سعر كيلو البط البلدي في المزرعة اليوم 100 جنيه.

- كيلو البط الفرنساوي في المزرعة 75 جنيها.

- كيلو البط المسكوفي في المزرعة اليوم 90 جنيها، وسعره للمستهلك 105 جنيهات.