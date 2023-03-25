«القوى العاملة» بكفر الشيخ تعلن توفير فرص عمل لـ60 فتاة في 6 مراكز

أعلنت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ عن توفير 60 فرصة عمل للفتيات بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وذلك من خلال أيام مفتوحة للتوظيف بفروع المحافظة بمراكز سيدي سالم ومطوبس وبيلا والرياض والحامول ودسوق، وذلك للحاصلات على مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة، من المقيمات بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحين للعمل بها.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني مناسبة وفرص عمل لائقة وحقيقية داخل سوق العمل بالمحافظات.

فرص عمل للفتيات في كفر الشيخ

وأكد حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة في محافظة كفر الشيخ، توفير فرص العمل للفتيات بفروع المؤسسة من خلال أيام مفتوحة للتوظيف، محدداً أيام التقديم بكل منطقة كالتالي: سيدي سالم يوم الاثنين 3 أبريل المقبل، بمقر الفرع شارع السادات أمام بنك مصر، وموقف كفر الشيخ برج أحمد درويش وشهرته العربي، الساعة 10 صباحا، وفرع مطوبس يوم الثلاثاء 4 أبريل المقبل، مقر الفرع شارع طريق المستشفى أمام مدرسة التجارة عمارة الدكتور سليمان بجوار البنك الزراعي، الساعة 10صباحاً، وفرع بيلا يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل بمقر الفرع مدخل بيلا أمام مجمع المواقف الساعة 10 صباحا.

أماكن التقديم لفرص العمل

كما يتم التقديم في فرع الرياض يوم الاثنين 10 أبريل 2023، بمقر الفرع 47 شارع البحر بجوار البنك الزراعي برج الحبيب، الساعة 10 صباحاً، وفرع الحامول يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، أمام مستشفى الحامول بجوار البنك الأهلي أعلى مطعم العمدة، بالإضافة إلى فرع دسوق يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، شارع الشركات أمام مسجد السمادوني، كوبري البدالة، الساعة 10صباحاً.