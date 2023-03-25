توقف حركة الملاحة والصيد لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، استمرار سوء الأحوال الجوية، وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت عددا من المحافظات منذ مساء أمس الجمعة.

توقفت حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس

ووفق بيان وزارة التنمية المحلية، فإن حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ، توقفت نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية الذي أدى بدوره إلى توقف نشاط الصيد تماماً.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم السبت، العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 34 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1009، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 أمتار.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكَّل مع بداية موسم الشتاء، غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.