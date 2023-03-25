في ثالث أيام شهر رمضان المعظم يبحث الصائمون عن موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، استعدادا لأداء الفرض في موعده بمساجد المحافظة.

وتقدم «الوطن» للقراء خدمة يومية عن مواقيت الصلاة، وبينها موعد أذان العصر في كفر الشيخ السبت 25-3-2023.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ السبت 25-3-2023

ويأتي موعد أذان العصر في كفر الشيخ السبت 25-3-2023، الساعة 03:32 مساءً وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة والإفطار من خلالها.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ ثالث أيام رمضان

ويتوافد المصلون من كل حدب وصوب مع كل أذان لأداء الصلاة في المساجد، خاصة مع موعد أذان العصر في كفر الشيخ السبت 25-3-2023، وذلك مع روحانيات هذا الشهر المعظم شهر الصوم والبركات، ومن بينها يؤدي المصلين صلاة العصر.