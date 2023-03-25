يحين موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 لمحافظة الأقصر ومدنها وقراها التابعة في تمام الساعة 6:7 دقائق مساء.

يعقب موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك، موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر والمدن التابعة والتي تختلف بفارق دقائق معدودة لا تتخطى دقائق اليد الواحدة، في مدن الأقصر وقراها.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك يكتسب أهمية كبرى من تحديده لموعد صلاة المغرب ولموعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في الأقصر

يتم حساب موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان وطوال أيام رمضان وفقا لإمساكية شهر رمضان التي أصدرتها هيئة المساحة المصرية لمحافظة الأقصر، بناء على خطوط الطول والعرض التى تختلف من مدينة لأخري.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

كما تضم إمساكية شهر رمضان 2023 ، موعد أذان الفجر اليوم، وموعد الشروق اليوم، وموعد أذان العصر اليوم، وموعد أذان الظهر اليوم، وموعد أذان العشاء اليوم.