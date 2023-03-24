يحين موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك والجمعة الأولي بالشهر الكريم، في تمام الساعة 6:8 دقائق مساء وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 .

ويعقب موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان، موعد صلاة المغرب في الأقصر والتي تختلف بفارق دقائق معدودة لا تتخطى دقائق اليد الواحدة، بين المسجد والآخر وفقا للمدة المستغرقة لرفع الأذان الثاني وإقامة الصلاة.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك يحدد موعد الإفطار، والذي يبدأ فور أذان المغرب.

موعد أذان المغرب في الأقصر

ويحدد موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان وطوال أيام رمضان وفقا لإمساكية شهر رمضان بمحافظة الأقصر التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، بناء علي خطوط الطول والعرض ومسقط الظل الذي يختلف من مدينة لأخري.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

وتضم الإمساكية، موعد أذان الفجر اليوم، وموعد الشروق اليوم، وموعد أذان الظهر اليوم، وموعد أذان العصر اليوم، وموعد أذان المغرب اليوم، وموعد أذان العشاء اليوم.