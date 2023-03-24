يتحرى أهل محافظة دمياط معرفة موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك والجمعة الأولي بالشهر الفضيل، لارتباط موعد الأذان بعدة طقوس دينية.

يحدد موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023 موعد إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك الذي يحين مباشرة عقب رفع أذان المغرب.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك تحدده هيئة المساحة المصرية التي تصدر كل عام إمساكية تضم مدن ومحافظات مصر، محددة مواقيت الصلاة بكل منها لاختلافها عن بعضها البعض بعدة دقائق نظرا لاختلاف خطوط الطول والعرض.

موعد أذان المغرب في دمياط

وفقا لإمساكية شهر رمضان بمحافظة دمياط فإن موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك يحين بتمام الساعة 6:9 دقائق مساء، وتضم الإمساكية بجانب موعد أذان المغرب اليوم، مواقيت الصلاة كاملة، بينها موعد أذان العصر وموعد أذان الفجر وموعد أذان الظهر وموعد أذان العشاء.