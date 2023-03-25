حملة مفاجئة على سوق زنانيري شرق الإسكندرية بعد شكاوى المواطنين

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار وضبطها والتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

حملة على سوق زنانيري

وفي هذا الصدد، شن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مفاجئة في سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، استجابة لشكاوى المواطنين، وحرصا على الحفاظ على حقوقهم، ولمتابعة مدى التزام البائعين بأماكنهم، وعدم إعاقة حركة المارة بالسوق، وكذا التأكد من الالتزام بالأسعار.

وخلال الحملة تم إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور والمارة، وفتح الطريق، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن الإشغالات، كما تم التنبيه على كافة البائعين بضرورة الالتزام بأماكنهم وعدم وجود أية إشغالات خارج نطاق أماكنهم مرة أخرى وعدم التعدي على الأرصفة والطريق لتسهيل حركة المارة بالسوق، ولعدم تعرضهم لمصادرة معداتهم وتغريمهم، وتوقيع العقوبات القانونية عليهم.

تشديد على تكثيف الحملات

️وأكد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتشديد على كافة المحال التجارية والبائعين في الأسواق بوضع قائمة للأسعار لكافة البضائع وإظهارها للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار أو مخالفة الأسعار المقررة، مشددا على مواصلة تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين.