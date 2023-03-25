عرض الحلقة 3 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف.. بعد قليل

دقائق قليلة تفصل جمهور الدراما الرمضانية عن عرض الحلقة 3 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة مجموعة من الأحداث المشوقة بعد النهاية التي شهدتها حلقة أمس، حيث يتابع المقدم «خالد»، الذي يقوم بدور آسر ياسين جمع المعلومات للإيقاع بالخلية الإرهابية التي تقف وراء حادث تفجير كمين كرم القواديس.

وخلال الحلقة 3 من مسلسل الكتيبة 101، يتابع المخرج محمد سلامة تعريف المشاهدين بأبطال المسلسل حيث من المقرر أن تظهر شخصيات جديدة خلال الأحداث، حيث يشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم آسر ياسين، عمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب.

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف

وتذاع الحلقة 3 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة الفنان عمرو يوسف في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم على قناة «ON»، وتعاد مرتين الأولى في الثالثة صباحا، والثانية في العاشرة صباحا، بينما يبدأ موعد إذاعة الحلقة على قناة «ON دراما» الساعة العاشرة مساء، وتعاد في الرابعة والربع من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادة ثانية في الثامنة صباحا.