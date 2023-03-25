يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 3 والقنوات الناقلة، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الثانية من المسلسل، وتناولت واقعة تفجير كمين كرم القواديس على يد العناصر الإرهابية، وجهود مواجهة التكفيريين، ويحمل المسلسل توقيع المخرج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 3 والقنوات الناقلة، حيث يذاع المسلسل على شبكة قنوات «ON»، بجانب منصة «Watch IT».

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 3 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 3 والقنوات الناقلة، الساعة 8:45 مساء على قناة ON، ثم تذاع على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء، وتعاد على تفس القناة الساعة الرابعة والربع من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في الثامنة صباحا.

ويشارك في بطولة المسلسل عمرو يوسف، آسر ياسين، حالد الصاوي، وفاء عامر، فتحي عبد الوهاب ولبلبة، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف: محمد رجب، كريم فهمي ومحمود عمرو ياسين.