موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكتيبة 101، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، بجانب مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية من بينهم: فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، لبلبة، ميرنا نور الدين، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وكشفت شبكة قنوات «ON» عن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكتيبة 101، حيث يذاع المسلسل على قناتي «ON E»، و«ON دراما»، إضافة إلى عرضه على منصة «Watch IT» الإلكترونية.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكتيبة 101

ويبدأ موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكتيبة 101 على قناة «ON E» الساعة الـ 8:45 مساء، وتعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الـ 3 من صباح اليوم التالي، إما الإعادة الثانية فتكون في الساعة الـ 8 صباحا، وعلى قناة «ON دراما» يذاع المسلسل في تمام الساعة الـ 10 مساء، ويعاد 4:15 من صباح اليوم التالي، ويعاد للمرة الثانية في الـ 8 صباحا.