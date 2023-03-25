مواعيد مسلسل ضرب نار على on drama.. بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي

يتساءل متابعو الدراما عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، إذ تعرض الحلقة الثالثة اليوم، في ثالث أيام رمضان.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 1:45 صباحًا، وموعد الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث الحلقة الثانية

شهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل «ضرب نار»، المقابلة الأولى بين مهرة أبو الليل «ياسمين عبد العزيز» وجابر أبو شديد الكومندا أحمد العوضي، وقامت مهرة بشكر الكومندا على مساعدته لشقيقها طارق «أحمد غزي»، وتعطيه البن من أجل جرح رأسه، وسط إعجاب جابر الشديد بها.

يقوم زيدان «ماجد المصري» ورجاله بقتل العترة «محمود غريب»، وإخباره لرجاله بضرورة دفن جثمانه وأن هذه آخرة من يخون زيدان. تقبض مهرة جمعية بـ10 آلاف لتعاونها على مصاريف أخواتها، ولكن سحر «مها نصار» بحجة أن يبدلا أدوارهما معا بسبب حاجتها هي وأسرتها إلى تلك الأموال وبالفعل تأخذها منها.