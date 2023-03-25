إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور روض الفرج

شهد محور روض الفرج، انقلاب ميكروباص ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتتولى النيابة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات وقوع الحادث بشكل كامل، كما جرى التحفظ على السائق والسيارة.