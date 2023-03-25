أماكن معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ 2023.. 16 موقعا بأسعار مخفضة

توفر الدولة المصرية العديد من المعارض للسلع الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة، وهو الأمر الذي أدى لتوفير عدد من أماكن معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ 2023 في شتى مراكز ومدن المحافظة بواقع 16 معرضا، بما يوفر خدمة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية دون عناء وبتخفيضات تصل لنحو 35%.

أماكن معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ 2023

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن» أن أماكن معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ 2023، بلغت عدد 16 معرضا وشادرا بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية في كفر الشيخ، وبتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء.

معرض أهلا رمضان بشرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة.

شادر أهلا رمضان، بغرب مدينة كفر الشيخ طريق صبري القاضي.

معرض أهلا رمضان، في مدينة مسير بوسط المدينة قريب من الوحدة المحلية.

معرض أهلا رمضان، في مدينة قلين على مقربة من مجلس مدينة قلين.

معرض أهلا رمضان، في مركز سيدي سالم علي مدخل المدينة بالقرب من الموقف العمومي.

معرض أهلا رمضان، في مدينة دسوق بالقرب من مجلس المدينة وسيدي إبراهيم الدسوقي، بالإضافة لشادر غرب مدينة دسوق.

معرض أهلا رمضان، في مدينة فوة بالقرب من مجلس مدينة فوه في وسط المدينة.

معرض أهلا رمضان، بمدينة مطوبس بالقرب من الموقف العمومي بالمدينة .

معرض أهلا رمضان، بجوار ميدان مدينة برج البرلس في وسط المدينة.

معرض أهلا رمضان، في مدينة بلطيم بجوار الموقف الشرقي بالمدينة، بالإضافة لشادر بجوار الموقف الغربي.

معرض أهلا رمضان، في مدينة الحامول بالشارع الرئيسي بجوار الموقف العمومي للسيارات الميكروباص والقري، بالإضافة لشادر بغرب المدينة بالقرب من شارع الأستاد.

معرض أهلا رمضان، بمدينة بيلا بجوار مجلس مدينة بيلا بالشارع الرئيسي للمدينة.

معرض أهلا رمضان، بمدينة سيدي غازي بجوار مركز الشباب بالمدينة.

أماكن معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ 2023

وأوضح عماد، أن أماكن معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ 2023، متاح بها كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة تصل لنحو 35%، كما تتوافر بها الزيوت والسمن والجبن والبيض والفول السوداني، وكافة ما يلزم الأسرة المصرية في محافظة كفر الشيخ