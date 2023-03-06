افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة «مسير» في كفر الشيخ بتخفيضات كبيرة 

افتتح علي سلامة رئيس مدينة «مسير» بكفر الشيخ معرض «أهلا رمضان»، وذلك بجانب مكتب البريد، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح 14 معرضا «أهلا رمضان»، بمدن كفر الشيخ، وسيدي سالم، وسيدي غازي، والحامول، ومطوبس، وفوه، ودسوق، وقلين، والرياض، وبلطيم، والبرلس، وبيلا، ومسير، إضافة لماركت ببلطيم، وهايبر غرب مدينة كفر الشيخ، وجاري افتتاح المزيد من المعارض والمنافذ ، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

حملات مكثفة

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مؤكداً أن افتتاح المعارض يأتى قبل موعدها المعتاد تيسيرا علي المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.

أسعار تنافسية

وقال علي سلامه، رئيس مدينة مسير، بأن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الاساسيه، والسلع الاستهلاكية بأسعار مناسبه للجميع، موجها بضرورة تشجيع التجار على استغلال المنافذ والمعارض، وطرح السلع وعرضها بأسعار تنافسية تناسب الأهالي، كما يأتي المعرض تحت إشراف الوحده المحلية لمدينة مسير، وإدارة التموين بمدينة مسير.