أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بالشرقية 2023

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتجار ورجال الأعمال، ضخ السلع الغذائية مع الإعلان عن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023

وتشهد أسعار السلع في معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023 انخفاضا مقارنة بأسعار السلع المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية الأخرى في محافظة الشرقية.

وجاءت أسعار السلع في معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023 كالتالي:

كيلو اللحم البرازيلي القطع المجمدة 190 جنيها.

كيلو اللحم البرازيلي المفروم 189 جنيها.

كيلو الكبده المجمدة البرازيلي 130 جنيها.

كيلو صدور الفراخ «البانيه» 270 جنيها.

كيلو لحم سوداني طازج 240 جنيه.

كيلو كبده طازجة 230 جنيهات.

الزيت 800 مللي جرام بسعر 62 جنيها

الخل 15 جنيها

كيلو سمن 110 جنيهات

شاي حجم صغير 9 جنيهات

شاي 250 جراما 41 جنيها

كيلو الأرز كسر 7% 18 جنيهًا

كيلو مكرونة سائب 20 جنيهًا

كيلو فول بلدي 36 جنيها

كيلو فول مدشوش 31 جنيها

كيلو لوبيا 48 جنيها

كيلو فاصوليا 48 جنيها

كيلو عدس أصفر 46 جنيها

كيلو عدس بالجبة 46 جنيها

البلح 25 جنيه

الحلبة 28 جنيها

الكاركاديه 128 و170 جنيها

العرقسوس 65 جنيها

التمر الهندي 22 جنيها

كيلو السوداني 55 جنيها

أسعار المكسرات في معرض أهلا رمضان 2023 بالشرقية

وتتراوح أسعار الزبيب بين 45 و60 و90 جنيها، وجوز الهند بين 80 و100 جنيه، والبندق من غير قشر بسعر 295 جنيها، والبندق بقشره بسعر 150 جنيها، اللوز 390 جنيها، وعين الجمل 270 جنيها، وقمر الدين 20 جنيها.