أماكن معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023.. منافذ بـ19 مركزا ومدينة

تشهد معارض أهلا رمضان التي أقيمت في مختلف المراكز بمحافظة الشرقية إقبالا كبيرا من المواطنين، وبمجرد أن أعلنت المحافظة عن أماكن معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023، توافد عليها الأهالي لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

أماكن معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023

وتحرص «الوطن» على تقديم خريطة لمعرفة أماكن معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023، للوصول إليها بكل سهولة ويسر.

مدينة الزقازيق: المعرض الرئيسي بميدان أحمد عرابي في المحطة.

مركز الزقازيق: كارفور - طريق القنايات - هايبر السلام - طريق شيبة.

العاشر من رمضان: هايبر وان - طريق الإسماعيلية أمام جهاز العاشر من رمضان.

صان الحجر: المعرض الرئيسي - صان الحجر القبلية بجوار مجلس المدينة.

منيا القمح: خير بلدنا (خضروات وفواكه) - الطريق الدائري.

عناوين معرض أهلا رمضان في الشرقية 2023

بلبيس: المعرض الرئيسي - مجدي الصعيدي - أمام بوابك مجلس المدينة.

القرين: المعرض الرئيسي داخل مجلس المدينة.

أبو كبير: المعرض الرئيسي - الطريق الدائري السيد عبده نصر.

ههيا: المعرض الرئيسي - مضيفة السنترال أمام مزلقان منيا القمح.

شادر ثابت - مضيفة السنترال أمام مزلقان منيا القمح.

أولاد صقر: المعرض الرئيسي - شارع البحر بجوار مجلس المدينة.

كفر صقر: المعرض الرئيسي أمام مجلس المدينة، ومنفذ شادر لحوم شارع السنترال بجوار الإدارة الصحية، ومنفذ شادر لحوم بجوار الإدارة الصحية، ومنفذ لبيع السلع الغذائية بجوار برج السحيلي شارع البحر.

الحسينية: المعرض الرئيسي نادى الحسنية، ومعرض المدينة شادر بيع الحوم أولاد بدران بجوار مجلس المدينة، ومعرض المدينة شادر بيع الحوم بجوار النادى الرياضي، وشادر بيع الحوم بجوار مجلس المدينة.

أبو حماد: المعرض الرئيسى أمام مجلس المدينة

مشتول السوق: معرض الطريق الرئيسى بجوار مدرسة الثانوية الصناعية.

فاقوس: معرض أهلا رمضان جاري التجهيز أرض الهابي لاند بمدينة فاقوس بجوار مزلقان السكة الحديد بوسط المدينة.

الإبراهيمة: معرض البرنسولي هايبر دنا الجلالية شارع اللواء عبدالعزيز شارع بورسعيد.

القنايات: معرض أهلا رمضان مدينة القنايات.

ديرب نجم: هايبر المنار أمام مدرسة السويدي، ومعرض آخر جار الإعداد له بجوار مسجد النصر.