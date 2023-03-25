أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة ومعارض أهلا رمضان.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت استقرارا ملحوظا في محال الجزارة المختلفة، حيث سجل سعر اللحوم البتلو 280 و300 جنيه، واللحوم المفرومة بين 240 و280 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

واستقرت أسعار الكبدة البلدي، إذ تراوحت بين 280 و300 جنيه، والسجق البلدي بين 220 و240 جنيها، وسجل سعر عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه، والبوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو، والموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها، واللحم الجملي بين 210 و220 جنيها في محلات الجزارة.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2023

وسجلت أسعار اللحوم اليوم استقرارا داخل منافذ ومعارض أهلا رمضان 2023، حيث سجلت الأسعار وفق القائمة السعرية الآتي:

سجل سعر كبدة طازجة 190 جنيها للكيلو.

سجل سعر البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو.

سجل سعر اللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو.

سجل سعر السجق الطازج 190 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

وعن أسعار الدواجن في منافذ أهلا رمضان، سجل كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها، وتطرحها وزارة التموين بأوزان مختلفة، بأوزان كيلو وكيلو و100 وكيلو و200 جرام وكيلو و300 جرام.

سيارات «التموين» تجوب شوارع المحافظات

ومن جهتها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ سيارات تابعة لمديرياتها لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها الموجودة في المحال التجارية لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية، طيلة شهر رمضان المبارك 2023.