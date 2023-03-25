أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في المنوفية 2023.. تخفيضات تصل لـ30%

إقبال كبير تشهده معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية خلال الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، مع وجود تخفيضات على مستوى جميع المعارض المنتشرة في المراكز والمدن القرى، وخصومات تصل إلى 30% على المعروض، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في المنوفية 2023.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في المنوفية 2023

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في المنوفية 2023 تشهد وجود تخفيضات بنسبة 25% وتصل إلى 30% على بعض السلع الغذائية، مؤكدا أنه يتم طرح الأرز المدعم في جميع المعارض على مستوى المحافظة بسعر 15 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بمعرض أهلا رمضان في المنوفية 2023

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في المنوفية 2023، جاءت كالتالي وفق المعروض في جميع المنافذ:

سعر كيلو اللحوم المجمدة: 120 جنيها

سعر كيلو اللحوم البرازيلي والسوداني: 160 جنيها

سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة: 220 جنيها

سعر كيلو الدواجن المجمدة: يبدأ من 65 جنيها

سعر كيلو الأرز: 15 جنيها

تخفيضات في أسعار الأسماك الطازجة 25%

سعر سكر 900 جرام: 17 جنيها

سعر كيلو الفول البلدي: 30 جنيها

سعر كيلو عدس أصفر: 40 جنيها

سعر كيس المكرونة: يبدأ من 4 جنيهات

سعر كيلو الترمس: 34 جنيها

سعر زجاجة الزيت: يبدأ من 37 جنيها

سعر كيلو الدقيق: 20 جنيها.