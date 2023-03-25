قبل عرض الحلقة الثالثة.. مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama

قبل ساعات من موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الدراما الوطنية الكتيبة 101، يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الأنترنت عن مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama، والذي يعرض على شبكة قنوات «ON» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ويجمع في بطولته كلا من عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وكشفت شبكة قنوات «ON» عن مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي حققها المسلسل بعد عرض الحلقات الأولى، حيث جاء على قائمة الأكثر انتشارًا الـ «تريند» على شبكة التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثانية مباشرة.

مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama

وتبدأ مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama في تمام الساعة الـ 10 مساء، وتعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة الـ 4:15 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة الثامنة صباحا.