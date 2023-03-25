الحبس 15 سنة لمتهم بإنهاء حياة زوجته في المنوفية.. حاول الهروب من الجريمة

أسدلت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية الستار على واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها، ومحاولة الهروب من جريمته، وادعاء وقوع حادث سيارة تسبب في وفاتها وقيامه بنقلها إلى المستشفى في مدينة شبين الكوم.

الحكم على قاتل زوجته في المنوفية

وأصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الحكم بحبس المتهم بقتل زوجته بالسجن لمدة 15 عاما، وسط أجواء حزينة سيطرت على أسرة المجني عليها ودعوات لها أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي جثة سيدة، وصل معها زوجها بالإسعاف إلى المستشفى، مدعيا وقوع حادث بسيارته، وأثناء الفحص تفاجأ الطبيب بوجود علامات اعتداء على جسد الزوجة، وفشلت محاولة إنقاذها فقام الطبيب بإبلاغ قسم الشرطة.

المتهم حاول الهرب خارج البلاد

وعلى الفور انتقل قسم الشرطة إلى المستشفى لسماع أقوال الأسرة والزوج، ولكن المفاجأة كانت بعدم وجود الزوج في المستشفى، وبالبحث تبين قيامه بالاعتداء عليها وعدم وجود حادثة مثلما ادعى الزوج، فيما قام المتهم بجمع متعلقاته الشخصية من المنزل ومحاولة الهروب خارج مصر ولكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في إلقاء القبض عليه قبل الهروب خارج مصر.