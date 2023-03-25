يحرص أبناء محافظة المنوفية على معرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 25-3-2023 لأداء الفرائض خلال ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وأيضا لمعرفة مواقيت الإفطار والسحور وبدء الصيام مع أذان الفجر.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت

ووفق هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 25-3-2023 تشمل الخمس صلوات وهي كالتالي: موعد صلاة الفجر الساعة الرابعة و28 دقيقة، وموعد صلاة الظهر الساعة الثانية عشر و4 دقائق، وموعد صلاة العصر في الساعة الثالثة و33 دقيقة، وموعد صلاة المغرب الساعة السادسة و12 دقيقة، مساء.

مواقيت الصلاة في المنوفية السبت 25-3-2023

واستكملت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 25-3-2023، بموعد صلاة العشاء في الساعة السابعة و31 دقيقة، كما أوضحت موعد السحور ويكون الساعة الثانية و8 دقائق صباحا، ووقت الإمساك في الساعة الرابعة و8 دقائق، ووقت الشروق في الساعة الخامسة و56 دقيقة.