حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات بضواحي بورسعيد 

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي ببورسعيد تحت إشراف هالة أحمد أبو العز رئيس حي الضواحي، حملاتها المكثفة اليوم لرفع وإزالة الإشغالات وتعديات الطريق التي تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاة بعدد من شوارع ومناطق الحي.

الإشغالات بالضواحي

وقال رئيس حي الضواحي في بيان صحفي إن إدارة الإشغالات بالحي بشن حملة مكبرة اليوم استهدفت رفع وإزالة عدد من حالات أشغال الطريق العام بامتداد شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي.

وأوضحت هالة أبو العز أن جهود الحملة أسفرت عن رفع وإزالة عدد من البتارين والأكشاك غير المرخصة وفروشات بيع الخضار والفاكهة بامتداد جانبي الشارع والجزيرة الوسطي له مرورا بواجهة مناطق فاطمة الزهراء والأمل الجديد ونفيسة الجديدة والرحاب كما تم إزالة التعديات أمام المحال العامة والزام أصحابها بالمساحات القانونية المرخص لهم بها

حركة مرور السيارات

وأشارت رئيس حي الضواحي إلى استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وإزالة الإشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع في إطار تنفيذ خطة الحي لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات وإعادة الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحي.