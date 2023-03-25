أمطار في جنوب سيناء.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى

تعرضت بعض مدن محافظة جنوب سيناء لأمطار قوية ومتوسطة تسببت في حدوث سيول متوسطة وضعيفة، بالإضافة إلى تساقط البرد على مدينة سانت كاترين.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إنه جري رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مدن المحافظة بعد أن تعرضت إلى طقس سيئ ليلة أمس واليوم وأدى إلى سقوط أمطار.

أضاف أنه جرى تكليف رؤساء المدن بمتابعة الموقف عن كثب والتواجد في مكان الأمطار ونقل الأحداث أولا بأول إلي غرفة عمليات المحافظة برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني الذي يتابع حالة الطقس مع رؤساء المدن منذ الصباح.

سيول وادي فيران

تعرضت بعض مناطق جنوب سيناء إلي سيول متوسطة وضعيفة وشهدت منطقة وادي فيران التابع لمدينة أبورديس سيول متوسطة وعلى الفور جرى الدفع بالمعدات الثقيلة وتم إعادة فتح الطريق وفقا لتصريحات اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة أبورديس.

وقال إنه انتقل إلى طريق وادي فيران تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتابع سقوط الأمطار وتوقفت السيول، موضحاً أن السيل يسير في مجراه الطبيعي ولم يتسبب في أي خسائر.

وتابع أنه جري الدفع بالمعدات الثقيلة لإزالة الإطماءات ومخلفات السيول من الطرق.