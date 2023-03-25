«الصحة» تعلن المحافظات الأعلى في معدلات الولادة القيصرية

كشفت وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدلات الولادة القيصرية في مصر خلال شهري يناير وفبراير في المستشفيات التابعة للوزارة بنسبة تصل الى 61%، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في معدلات الولادة القيصرية كانت بورسعيد بنسبة 91.3% تليها كفر الشيخ 88.4% ثم الغربية بنسبة 84.3% وبلغت نسبة الولادات القيصرية في المنشآت الصحية الخاصة 81%.

انخفاض المعدلات في محافظة كفر الشيخ

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم السبت، انخفاض المعدلات في محافظة كفر الشيخ التي كانت ضمن المحافظات الأعلى في الولادات القيصرية إلى 78.7% بدلا من 88.4% وفقا لإحصاء عام 2021 كما انخفضت النسبة في محافظة الغربية من 84.3% إلى 72.3%.

تشريعات تضمن حق الطبيب والممرضة

ووجهت وزارة الصحة والسكان، بوضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة، لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة، إلى جانب استحداث ودعم تخصص القبالة، وتنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع التوسع في تدريب القابلات مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، والزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الارشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.