«الرعاية الصحية»: نستهدف زيادة معدلات الولادة الطبيعية عن القيصرية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

ووقع البروتوكول، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والمستشار الإقليمي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال ومؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، ممثلًا عن الجمعية.

بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية توقيع البروتوكول، مشيرا إلى أنّه يأتي في إطار التعاون وتضافر جهود مؤسسات وقطاعات الدولة من أجل تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، ولافتًا إلى أنّ البروتوكول يرتكز على تطبيق مبادرة «الألف الذهبية» للارتقاء بصحة الأم والجنين، والانعاكاسات الإيجابية لذلك على النهوض بصحة الأسرة المصرية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنّ البروتوكول يعد انطلاقة للعمل بمبادرة «الألف الذهبية»، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات عديدة شملت تطوير وزيادة كفاءة الأقسام الخاصة بأمراض النساء والولادة، والأقسام الخاصة بالأطفال، وحضانات ورعايات الأطفال المبتسرين بمستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، متابعًا أنّه سيتم ربط المنظومة المطبقة لهذا الفكر بالمستويات الثلاثة للخدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، في المراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات، لضمان تحقيق أعلى مستوى من النجاحات للمبادرة.

وأشار السبكي، إلى امتلاك هيئة الرعاية الصحية نظام إلكتروني والذي يضم ما يقرب من 3 ملايين سجل طبي إلكتروني مُفعل للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظات التشغيل الرسمي للمنظومة، يساهم في متابعة مؤشرات تحسن تنمية الأسرة المصرية، وقياس نجاح هذه التجربة في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومعلومات موثقة لنجاحات مراحل تنفيذ هذه المبادرة، وإقامة فاعليات وورش عمل مختلفة للتدريب والتحسين المستمر لجودة الخدمات الطبية، مؤكدًا انعكاس نجاحات هذه المبادرة على تطوير النظام الصحي المصري.

وثمَّن السبكي، المشاركة المجتمعية للجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لرفع الوعي المجتمعي بالقضايا الخاصة بصحة الأم والطفل من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، وتنميتها، من خلال العمل على تطبيق مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، ومؤكدًا الالتزام السياسي تجاه هذه المبادرة لنجاح تحقيق المستهدفات الصحية والإقتصادية لها.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي، عن سعادتها لتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أهمية تعميم تطبيق مبادرة «الألف الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن العناية بالطفولة المبكرة هي أفضل مشروع استثماري على مستوى العالم، وأن الرعاية المُثلى لصحة الأم والجنين تُجنِّب التعرض للكثير من الأمراض، وأهمها «التقزم، مضاعفات الولادة القيصرية، السكري في الأطفال، الأنيميا، سوء التغذية، العيوب الخلقية»، وتابعت أنّ الفترة المقيلة ستشهد قصة نجاح جديدة لمبادرة «الألف الذهبية» مع هيئة الرعاية الصحية، مشيدة بتوافر كل عوامل النجاح بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واتفق الطرفان من خلال البروتوكول، على التعاون في المحاور التي من شأنها النهوض بالأسرة المصرية، لتحقيق أهداف زيادة معدلات الولادة الطبيعية، وخفض معدلات الولادة القيصرية، والعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية ومقدمي المشورة التابعين لهيئة الرعاية ومنشآتها الصحية، وتعزيز الوعي الصحي للمنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى زيادة كفاءة خدمات الأطفال المبتسرين بالمستشفيات وفق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور عصام بشارة، مستشار الهيئة لشؤون أمراض النساء والتوليد، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالي لرئيس الهيئة والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور وائل عمران، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على الإمداد، والدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على التوعية والمبادرات الصحية، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة ابتسام زعفان، عضو المكتب الفني بمكتب المدير التنفيذي للهيئة.