«تعليم نجع حمادي»: إحالة معلم ومعلمة للتحقيق لنشرهما أخبار كاذبة

قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم السبت، إحالة معلم خبير لغة إنجليزية بمدرسة فنية، ومعلم حاسب آلي بمدرسة إعدادية، للشؤون القانونية للتحقيق، لنشرهما أخبارا كاذبة وغير مدققة على حساباتهما الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، تهدف إلي إثارة جموع المعلمين وتسيء للقيادات التعليمية بنجع حمادي.

نشر أخبار كاذبة

وأكد مدير عام التعليم بنجع حمادي أنه قد تم تعميم أمرا إداريا على جميع المدارس بمختلف المراحل، خلال الأسبوع الماضي، يحظر في أحد بنوده على جموع المعلمين نشر أخبار كاذبة وغير مدققة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع فيسبوك، حتى لا يتعرض المعلم للمساءلة القانونية .

الإدارة التعليمية تتابع من خلال مختصين

وأضاف المدير العام، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي ، تتابع عن كثب من خلال مختصين، ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضبط التجاوزات التي تصدر عن البعض بهدف إثارة جموع المعلمين، أو الإساءة للقيادات التعليمية بنجع حمادي، وإحالة من تثبت إدانته بذلك لجهات التحقيق لمحاسبته، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.