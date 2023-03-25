أماكن معرض أهلا رمضان في أسيوط 2023.. أسعار مخفضة

يبحث المواطنون بمحافظة أسيوط عن أماكن معرض أهلا رمضان في أسيوط 2023 المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لطرح سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الاسعار ومحتكري السلع الغذائية.

ويقدم معرض أهلا رمضان في أسيوط 2023 السلع الغذائية الأساسية وخصوصا السكر والزيت والأرز واللحوم البلدية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق الحرة بتخفيضات تصل إلى 30%.

أماكن معرض أهلا رمضان في أسيوط 2023

وتتواجد أماكن معرض أهلا رمضان في أسيوط 2023 المعرض الرئيسي أمام ديوان عام محافظة أسيوط ومقر الغرفة التجارية بحي شرق أسيوط وميدان المجذوب بحي غرب أسيوط ومعارض منطقة المنفذ ومعرض ديوان الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتيج والذي يطرح خضراوات وفاكهة، ومعرض شارع الهلالي المجاور لمكتب البريد الرئيسي بحي شرق أسيوط.

معرض أهلا رمضان بمراكز أسيوط

كما تضم أماكن معارض أهلا رمضان في أسيوط 2023 معرض الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم ومعرض قرية ديرالجنادلة ومعرض الوحدة المحلية بمركز صدفا ومعارض الوحدات المحلية بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وأبنوب والبداري والفتح وساحل سليم المتواجدة امام مقارات دواوين الوحدات المحلية.