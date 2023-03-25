أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة قنا 2023.. تخفيضات كبيرة

يبحث المواطنون عن أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة قنا 2023 التي تعرض كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق الحرة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة قنا 2023

وقال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في قنا، لـ«الوطن»، إنه تم افتتاح 10 معارض خلال الفترة الماضية، وتم تحديد أماكن معرض أهلًا رمضان في قنا 2023 بعناية حتى تكون في أماكن معروفة للمواطنين الذين استفادوا بالتخفيضات في السلع الغذائية، وخاصة الأرز والزيت والدقيق بأسعار تقل بنسبة 25% عن مثيلتها في الأسواق، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوفرة.

وتستعرض «الوطن» أماكن معرض أهلًا رمضان في محافظة قنا 2023، حتى يسهل على المواطنين الوصول إليها وشراء السلع الغذائية وهي كالآتي:

- معرض أهلا رمضان بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح بمدينة قنا.

- معرض أهلا رمضان بجوار ميدان الساعة بمدينة قنا.

- معرض أهلا رمضان على طريق مصر أسوان الزراعي أمام مركز شرطة مركز دشنا.

معرض أهلا رمضان نجع حمادي

- معرض بمنطقة مجلس المدينة نجع حمادي

- معرض أهلا رمضان بجوار بنك مصر نجع حمادي

- معرض أهلا رمضان في القاعة الفرعونية بمدينة أبوتشت.

- معرض أهلاً رمضان بمنفذ الوحدة المحلية بمدينة فرشوط.

- معرض في شارع مستشفى الوقف المركز خلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة قفط.

- معرض أهلا رمضان في نقادة بجوار الموقف.

- معرض أهلا رمضان في قوص بجوار بنك مصر وشريط السكة الحديد.